El Mundo

Cuba califica de ‘manipulación política’ ayuda humanitaria enviada por Estados Unidos

Gobierno cuestionó envío de asistencia tras el huracán Melissa, calificándolo de oportunista y político, aunque aceptó que beneficia a la población

EscucharEscuchar
Por AFP
50 muertes por el huracán Melissa: así se encuentra hoy el devastador fenómeno natural
Escombros y postes derrumbados dejó el paso del huracán Melissa por Cuba, en octubre del año pasado. Foto:







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Huracán MelissaCubaEstados UnidosEnvío de ayuda humanitaria
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.