Cuatro muertos más en ataque de Estados Unidos a supuesta narcolancha en el Pacífico: Ya son 62

Washington, Estados Unidos. El ejército de Estados Unidos atacó otra embarcación en el Pacífico que, según afirma, estaba traficando drogas, con saldo de cuatro personas muertas, informó el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

El anuncio de Hegseth en X llega un día después de que ataques estadounidenses mataran a más de una docena de personas en cuatro barcos en el Pacífico oriental, y eleva el total de muertes de la controvertida campaña militar antidrogas del presidente Donald Trump a al menos 62 personas fallecidas.

Noticia en desarrollo...