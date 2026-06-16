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Cuatro años de cárcel para un sueco por prostituir a su esposa con un centenar de hombres

Un tribunal sueco impuso una pena de cuatro años y cinco meses de cárcel a un hombre acusado de explotar y controlar sexualmente a su esposa.

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Por AFP y Libia Solano Meza
La prisión Anstalten Rosersberg aparece en una imagen tomada el 4 de marzo de 2026 en Rosersberg, al norte de Estocolmo, Suecia. El centro penitenciario cerrado, operado por el Servicio Sueco de Prisiones y Libertad Condicional, corresponde a una instalación de seguridad de clase 2 e incluye unidades de prisión y detención. Rosersberg figura entre varios centros en Suecia que preparan unidades especiales para jóvenes infractores. (Foto: Jonathan Nackstrand / AFP)
Un hombre fue sentenciado en Suecia por gestionar la prostitución forzada de su esposa con más de un centenar de clientes. (JONATHAN NACKSTRAND/AFP)







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Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

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