‘Quiero seguir en pie y digna’: Gisèle Pelicot busca una vida tranquila y feliz tras el juicio que dio la vuelta al mundo

La francesa Gisèle Pelicot publicó sus memorias ‘Un himno a la vida’ y, tras el juicio que dio la vuelta al mundo, asegura que quiere reconstruirse y recuperar una vida tranquila y feliz.

Por AFP
Gisèle Pelicot en octubre del 2024, en pleno juicio contra su exesposo por las violaciones sufridas a lo largo de 10 años.
Gisèle Pelicot, convertida en símbolo feminista tras el histórico juicio contra su exesposo y otros acusados, presenta sus memorias con un mensaje de esperanza y reconstrucción. (CHRISTOPHE SIMON/AFP)







