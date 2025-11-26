El Mundo

¿Cuáles son los desafíos previstos para la industria de la inteligencia artificial en 2026?

Avances tecnológicos y desafíos económicos pintan un panorama complicado para el 2026. Lea aquí el balance.

EscucharEscuchar
Por AFP
El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, habla durante la Cumbre Anual Snowflake 2025 en el Centro Moscone, el 2 de junio pasado en San Francisco, California.
El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, habla durante la Cumbre Anual Snowflake 2025 en el Centro Moscone, el 2 de junio pasado en San Francisco, California. (JUSTIN SULLIVAN/Getty Images via AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Inteligencia artificialdesafíos
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.