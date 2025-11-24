Economía

IA es un potencial ‘monstruo de Frankenstein’, advierte Alto Comisionado de la ONU

ONU Alerta que la IA Generativa amenaza directamente los Derechos Humanos.

Por AFP
Funcionario del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos habla sobre los riesgos de la inteligencia artificial generativa para los derechos humanos.
Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, alertó sobre los riesgos que la inteligencia artificial generativa representa para la privacidad, la participación política, la libertad de expresión y otros derechos fundamentales. (FABRICE COFFRINI/AFP)







AFP

