Cruz Roja advierte sobre planes de evacuar Ciudad de Gaza mientras Israel intensifica su asedio

Vehículos junto a edificios destruidos a lo largo de la carretera costera que atraviesa el campamento de Nuseirat para refugiados palestinos, en el centro de la Franja de Gaza, este 30 de agosto. Fotografía:

Gaza, Territorios Palestinos. La Cruz Roja Internacional denunció este sábado planes de Israel de ejecutar una evacuación masiva en Ciudad de Gaza, al tiempo que el ejército israelí refuerza el asedio sobre la urbe con miras a una operación militar.

La presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Mirjana Spoljaric, expresó que “en las condiciones actuales, no hay posibilidad de que una evacuación en masa en la Ciudad de Gaza se lleve a cabo de manera segura y digna”.

Advirtió que la medida podría provocar un desplazamiento a gran escala que ninguna zona de la Franja podría absorber, debido a la destrucción de infraestructura civil y la escasez extrema de agua, alimentos, vivienda y atención médica.

LEA MÁS: Miles de personas manifiestan por Gaza al margen de Festival de Cine de Venecia

Según estimaciones de Naciones Unidas, alrededor de un millón de palestinos se encuentran aún en Ciudad de Gaza. Muchos de ellos, indicó Spoljaric, no pueden evacuar por enfermedades, heridas o discapacidad.

47 muertos en nuevas ofensivas

Mientras tanto, la Defensa Civil de Gaza reportó la muerte de 47 personas durante la jornada del sábado, principalmente en Ciudad de Gaza, a causa de bombardeos israelíes. Entre las víctimas, 12 murieron en un ataque aéreo contra tiendas de campaña donde se refugiaban desplazados en el oeste de la ciudad.

Testigos narraron escenas de pánico tras la ofensiva.

“La gente gritaba, todos corrían, tratando de salvar a los heridos y recuperar a los mártires que yacían en el suelo”, relató Um Imad Kaheel, de 36 años.

Otras 10 personas fallecieron por disparos cuando esperaban recibir alimentos cerca de centros de distribución en el centro y sur del enclave, añadió la Defensa Civil.

Debido a las restricciones de acceso y a la situación en Gaza, la AFP no ha podido verificar de manera independiente estas cifras. El ejército israelí no respondió a las solicitudes de comentario.

En tanto, residentes aseguraron que las últimas horas han sido de ataques incesantes. “Los bombardeos de esta noche fueron una locura, no pararon ni un segundo y no pudimos dormir”, dijo Abu Mohammad Kishko, de 42 años, quien afirmó que sigue en Ciudad de Gaza porque “no hay ningún lugar seguro en la Franja”.

El conflicto entre Israel y Hamás suma ya casi 23 meses, desde el ataque del movimiento islamista palestino contra Israel el 7 de octubre de 2023, que dejó 1.219 muertos y 251 secuestrados. Actualmente, 47 rehenes permanecen cautivos en Gaza y se estima que una veintena siguen con vida.

La ofensiva israelí ha dejado hasta la fecha 63.371 fallecidos en Gaza, en su mayoría civiles, según el Ministerio de Salud del enclave palestino, cuyas cifras son consideradas fiables por la ONU.