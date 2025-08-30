El Mundo

Cruz Roja advierte sobre planes de evacuar Ciudad de Gaza mientras Israel intensifica su asedio

Cruz Roja advirtió que una evacuación masiva sería “imposible de realizar con seguridad”, ataques de Israel dejaron 47 muertos este sábado

EscucharEscuchar
Por AFP
Vehículos junto a edificios destruidos a lo largo de la carretera costera que atraviesa el campamento de Nuseirat para refugiados palestinos, en el centro de la Franja de Gaza, este 30 de agosto. Fotografía:
Vehículos junto a edificios destruidos a lo largo de la carretera costera que atraviesa el campamento de Nuseirat para refugiados palestinos, en el centro de la Franja de Gaza, este 30 de agosto. Fotografía: (EYAD BABA/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Evacuación Ciudad de GazaCruz RojaConflicto Israel GazaBombardeos en Gaza
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.