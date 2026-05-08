El Mundo

Crucero con enfermos por hantavirus llegará el domingo a Canarias, donde iniciará repatriación de pasajeros

Estados Unidos organiza vuelo especial para sus ciudadanos a bordo del buque afectado por un brote de hantavirus.

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Por AFP
Esta vista general muestra el crucero MV Hondius saliendo del puerto de Praia, la capital de Cabo Verde, el pasado 6 de mayo de 2026. Un avión medicalizado que partió de Cabo Verde tras la evacuación de un crucero afectado por el hantavirus aterrizó en las Islas Canarias, España, el miércoles, mientras que un segundo vuelo se dirigió a los Países Bajos.
Esta vista general muestra el crucero MV Hondius saliendo del puerto de Praia, la capital de Cabo Verde, el pasado 6 de mayo de 2026. Un avión medicalizado que partió de Cabo Verde tras la evacuación de un crucero afectado por el hantavirus aterrizó en las Islas Canarias, España, el miércoles, mientras que un segundo vuelo se dirigió a los Países Bajos. (-/AFP)







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