Crucero con enfermos por hantavirus llegará el domingo a Canarias, donde iniciará repatriación de pasajeros

Esta vista general muestra el crucero MV Hondius saliendo del puerto de Praia, la capital de Cabo Verde, el pasado 6 de mayo de 2026. Un avión medicalizado que partió de Cabo Verde tras la evacuación de un crucero afectado por el hantavirus aterrizó en las Islas Canarias, España, el miércoles, mientras que un segundo vuelo se dirigió a los Países Bajos.

Madrid y Washington. El crucero MV Hondius, rumbo el archipiélago de Canarias con casi 150 personas a bordo afectadas por un brote de hantavirus, llegará la mañana del domingo a Tenerife, y las autoridades españolas comenzarán ese mismo día la evacuación de los pasajeros hacia sus países de origen, informó este viernes el gobierno de España.

“Ese mismo día vamos a tener aviones y podremos ya empezar a que estas personas lleguen hasta ellos”, dijo el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. La declaración corrige lo informado anteriormente por fuentes del Ministerio del Interior, que habían señalado que las evacuaciones comenzarían el lunes.

El barco no atracará en el muelle, sino que fondeará frente a las costas de Tenerife.

Los pasajeros serán trasladados a tierra en embarcaciones menores y luego conducidos en autobús hasta un aeropuerto cercano, explicó Virginia Barcones, secretaria general de Protección Civil. “En principio son personas asintomáticas, no necesitan un traslado especial”, precisó.

La ministra de Sanidad, Mónica García, indicó que también serán repatriados quienes presenten algún síntoma, siempre que no requieran atención médica urgente.

Estados Unidos organiza un vuelo de repatriación

El gobierno estadounidense anunció este viernes que organiza un vuelo especial para repatriar a sus ciudadanos a bordo del MV Hondius.

Washington coordina la operación con el gobierno español y otras agencias federales.

“Estamos en comunicación directa con los estadounidenses a bordo y estamos preparados para brindar asistencia consular en cuanto el barco llegue”, agregó un portavoz del Departamento de Estado.

No se precisó de inmediato cuántos ciudadanos de ese país viajan en la embarcación, aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) había indicado que Estados Unidos figura entre los 12 países cuyos ciudadanos desembarcaron del barco en la isla de Santa Elena.

Mientras tanto, una mujer fue hospitalizada este viernes en Alicante con síntomas compatibles con el hantavirus, luego de que viajara en el mismo avión que una paciente holandesa de 69 años que murió como consecuencia de la enfermedad.

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, explicó en rueda de prensa que la paciente fallecida debió abandonar el vuelo comercial —operado en la ruta Johannesburgo-Ámsterdam— antes del despegue, debido a un deterioro de su estado clínico.

La mujer afectada, cuyo esposo murió en el crucero, iba sentada dos filas detrás de la paciente holandesa.

Padilla calificó el caso como “bastante improbable” en términos de contagio. No obstante, la mujer, que se encontraba en su domicilio de Alicante cuando las autoridades la contactaron, fue trasladada al hospital y permanece en “una habitación de aislamiento con presión negativa y con todas las precauciones” necesarias, a la espera de los resultados de una prueba PCR.

España fue alertada a través del sistema europeo de vigilancia epidemiológica de que dos pasajeros de ese vuelo tenían destino final en territorio español.

Al contactar a una de ellas, esta refirió síntomas de tos, por lo que fue trasladada al centro hospitalario.

El MV Hondius inició su travesía en abril desde Argentina. Tres personas que estuvieron a bordo han muerto, y otros tres pasajeros enfermos fueron desembarcados el miércoles frente a las costas de Cabo Verde antes de que el buque pusiera rumbo a Canarias. A bordo viajan pasajeros y miembros de tripulación de 23 países.