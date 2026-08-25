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Cristianos chinos detenidos se aferran a su fe pese a la incertidumbre legal

Una pastora protestante enfrenta hasta 10 años de prisión en China tras ser detenida en una redada contra su iglesia

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Por AFP
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Ren Zhong, esposo de la pastora detenida Wang Cong, lee una copia de la Biblia y reza junto a su hija Huanle en su casa en Beihai, en la provincia de Guangxi, al sur de China, el 29 de julio de 2026.
Ren Zhong, esposo de la pastora detenida Wang Cong, lee una copia de la Biblia y reza junto a su hija Huanle en su casa en Beihai, en la provincia de Guangxi, al sur de China, el 29 de julio de 2026. (-/AFP)







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