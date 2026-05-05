El Mundo

Crisis de gas lleva a familias en India a cocinar con excremento de vaca

El bloqueo en el estrecho de Ormuz obliga a habitantes en la India a sustituir el gas importado por metano generado con estiércol vacuno

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Por AFP
This photograph taken on April 24, 2026 shows a villager collecting cow dung from her cattle stable near her residence in Uttar Pradesh's Bulandshahr district. Across much of India, an energy crunch caused by the Iran war has prompted long queues for cooking gas cyclinders. However, since the 1980s India has also promoted biogas as a low-cost rural energy source, subsidising more than five million "digester" units that convert farm waste into methane for cooking, and nitrogen-rich slurry for fertiliser. (Photo by Arun SANKAR / AFP)
Ante la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, los agricultores indios emplean biodigestores para transformar los desechos animales en combustible y abono. (ARUN SANKAR/AFP)







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