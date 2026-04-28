Planeta insólito

Magnate de la India quiere llevarse 80 hipopótamos de Colombia para evitarles la eutanasia: ‘No eligieron dónde nacer’

El multimillonario, heredero del hombre más rico de Asia, hizo el ofrecimiento al gobierno colombiano que prepara un plan para controlar la especie invasora

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Por El Tiempo / Colombia / GDA y Juan Pablo Sanabria
El magnate multimillonario y presidente de Reliance Industries Mukesh Ambani posa para fotografías antes de la ceremonia de boda de su hijo Anant Ambani (izq).
Anant Ambani (izq) es hijo del magnate multimillonario y presidente de Reliance Industries Mukesh Ambani. (AFP)







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Hipopótamos en ColombiaHipopótamos de Pablo EscobarAnant Ambani
El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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