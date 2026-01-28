El Mundo

‘Creo que nadie tiene fe en Delcy Rodríguez’, dice María Corina Machado tras reunión con Marco Rubio

La principal líder opositora venezolana, María Corina Machado, puso en duda este miércoles la confiabilidad de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Por AFP
La líder opositora venezolana María Corina Machado habla con la prensa tras reunirse con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en el Departamento de Estado, en Washington, DC, el 28 de enero de 2026.
La líder opositora venezolana María Corina Machado habla con la prensa tras reunirse con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en el Departamento de Estado, en Washington, DC, el 28 de enero de 2026. (OLIVER CONTRERAS/AFP)







