Costa Rica y República Dominicana celebraron 150 años de relaciones, altibajos y comercio

(Embajada de República Dominicana en Costa Rica/Cortesía de la Embajada de República Dominicana en Costa Rica)

El ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, Manuel Tovar Rivera, y la embajadora de República Dominicana en Costa Rica, María Amelia Marranzini, celebraron 150 años de relaciones bilaterales.

Costa Rica y República Dominicana conmemoraron este martes 150 años del establecimiento de relaciones diplomáticas, una relación que ha pasado por una ruptura durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo y que en las últimas décadas se ha extendido al comercio, la cooperación y la coordinación política regional.

El aniversario se celebró en el Salón Dorado del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, en San José, durante un acto encabezado por el canciller costarricense Manuel Tovar Rivera y la embajadora dominicana en Costa Rica, María Amelia Marranzini.

Según el comunicado de prensa de la Embajada de la República Dominicana en Costa Rica, los funcionarios destacaron la evolución de los vínculos bilaterales y la agenda actual en áreas como comercio, inversión, cooperación, seguridad y migración.

“Hace 150 años nuestros predecesores soñaron con una comunidad de naciones hermanas; hoy nos corresponde a nosotros seguir haciendo este legado realidad”, afirmó Marranzini, según el comunicado.

La formalización de las relaciones ocurrió en 1876. El Gobierno dominicano envió el 15 de junio de ese año una nota al Gobierno costarricense para expresar su interés en establecer relaciones bilaterales. Costa Rica respondió favorablemente el 10 de agosto, con lo que quedaron formalizados los vínculos diplomáticos, de acuerdo con la Embajada de República Dominicana en Costa Rica.

Una relación que también tuvo una ruptura

El aniversario diplomático tiene un episodio menos celebrado: ambos países rompieron relaciones hace 66 años.

El 20 de agosto de 1960, la VI Reunión de Consulta de la Organización de los Estados Americanos (OEA), celebrada en San José, aprobó una resolución que instó a los países miembros a romper relaciones diplomáticas con República Dominicana.

La medida se produjo por las violaciones de derechos humanos atribuidas al régimen de Trujillo y por el atentado contra el entonces presidente venezolano Rómulo Betancourt. La propia Embajada dominicana en Costa Rica registra ese episodio como una de las principales rupturas en la historia bilateral.

Después del dictador, la relación también se consolidó como un vínculo comercial. Para el 2024, Costa Rica exportó $327 millones en bienes a República Dominicana e importó $62 millones, según cifras de la Promotora del Comercio Exterior (Procomer) y el Banco Central de Costa Rica (BCCR), recopiladas por el Ministerio de Comercio Exterior (Comex). El resultado fue un saldo comercial favorable a Costa Rica de $265 millones.

Los principales productos vendidos por Costa Rica en ese mercado fueron preparaciones alimenticias, cables eléctricos, barras de hierro o acero, productos inmunológicos dosificados, pañales, purés y pastas de frutas, productos de panadería fina, medicamentos, productos plásticos para envasado y llantas. Los diez principales productos concentraron el 71,3% de las exportaciones costarricenses hacia República Dominicana en 2024.

La relación comercial, además, ha crecido respecto de una década atrás. Las exportaciones costarricenses pasaron de $263 millones en 2015 a $327 millones en 2024. Las importaciones desde República Dominicana aumentaron de $37 millones a $62 millones durante el mismo período.

En el acto por el 150.º aniversario, la relación cultural entre Costa Rica y República Dominicana estuvo representada por la entrega de una obra del artista dominicano Guillo Pérez (Embajada de República Dominicana en Costa Rica/Cortesía de la Embajada de República Dominicana en Costa Rica)

Una alianza política que nació en 2021

En setiembre de 2021, los presidentes de Costa Rica, Panamá y República Dominicana acordaron crear la Alianza para el Desarrollo en Democracia (ADD), concebida como un mecanismo de diálogo político y cooperación. Ecuador se incorporó posteriormente.

La alianza trabaja sobre asuntos como democracia, derechos humanos, migración, seguridad, sostenibilidad, comercio e inversión.

El mecanismo también ha servido para adoptar posiciones conjuntas sobre acontecimientos internacionales. En febrero de 2022, por ejemplo, Costa Rica, Panamá y República Dominicana condenaron la invasión rusa de Ucrania y reivindicaron el respeto al derecho internacional y al multilateralismo.

La cooperación política no se ha limitado a declaraciones. En 2026, los tres países que permanecen en la alianza —Costa Rica, República Dominicana y Ecuador— emitieron conjuntamente una condena por la incautación de un buque de bandera panameña por parte de Irán en el estrecho de Ormuz.

Asimismo, la Cancillería dominicana registra entre los acuerdos históricos convenios sobre intercambio cultural, cooperación técnica y comercio, además de otros instrumentos suscritos a lo largo de las décadas.

Pero es de esperar que si un tico piensa en Dominicana, y siente cariño por ese país, es por su cultura, en particular su música. En el acto por el 150.º aniversario, esa dimensión cultural estuvo representada por la entrega a Costa Rica de una obra del artista dominicano Guillo Pérez, como obsequio conmemorativo.

La ceremonia también incluyó un mensaje audiovisual del canciller dominicano Roberto Álvarez y concluyó con un brindis y una recepción acompañada por música de República Dominicana, según el comunicado de prensa.

El canciller tico, Manuel Tovar, destacó que la relación actual abarca mucho más que el intercambio diplomático. “Hoy, esa hermandad se ha traducido en comercio, cooperación técnica, en intercambio cultural, en consultas políticas y en una alianza estratégica que nos permite trabajar juntos frente a los desafíos regionales”, afirmó, según el comunicado.