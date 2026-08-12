El Mundo

Costa Rica y República Dominicana celebraron 150 años de relaciones, altibajos y comercio

Esta es su historia de su comercio, rupturas y alianzas

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Por Fernando Chaves Espinach
Tovar Rivera, y la embajadora de República Dominicana en Costa Rica, María Amelia Marranzini, celebraron 150 años de relaciones bilaterales.
El ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, Manuel Tovar Rivera, y la embajadora de República Dominicana en Costa Rica, María Amelia Marranzini, celebraron 150 años de relaciones bilaterales. (Embajada de República Dominicana en Costa Rica/Cortesía de la Embajada de República Dominicana en Costa Rica)







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Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

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