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Costa Rica y países del ‘Escudo de las Américas’ apoyan al gobierno de Rodrigo Paz ante crisis en Bolivia

Costa Rica firma carta conjunta que recalca que no se puede “permitir el derrocamiento de líderes democráticamente elegidos en nuestro hemisferio”.

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Por Fernando Chaves Espinach
Marcha sobre La Paz para exigir la dimisión del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz
Marcha sobre La Paz para exigir la dimisión del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz (MOVIMIENTOS SOCIALES DE BOLIVIA/EUROPA PRESS)







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Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

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