Costa Rica y países del ‘Escudo de las Américas’ apoyan al gobierno de Rodrigo Paz ante crisis en Bolivia

Marcha sobre La Paz para exigir la dimisión del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz

Los países miembros de la iniciativa estadounidense de seguridad hemisférica “Escudo de las Américas”, de la que Costa Rica forma parte, enviaron un comunicado conjunto de apoyo al gobierno de Rodrigo Paz. El mandatario boliviano enfrenta gran presión por protestas masivas que piden su dimisión.

El subsecretario de Estado de los Estados Unidos ya había llamado a la crisis un “golpe de Estado” días atrás, y los respectivos gobiernos han emitido comunicados individuales por medio de sus cancillerías.

"Los países miembros del Escudo de las Américas expresan su profunda preocupación por las protestas y bloqueos de carreteras destinados a subvertir el orden constitucional y desestabilizar al gobierno democráticamente elegido de Bolivia“, comienza la misiva publicada en el sitio web del Departamento de Estado.

"Respaldamos al gobierno de Bolivia y hacemos un llamado a los manifestantes para que expresen sus preocupaciones de manera pacífica y respeten las instituciones democráticas“, recalcan los firmantes.

Suscriben el texto los gobiernos de los Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, habla en una conferencia de prensa en el Palacio Quemado de La Paz (AIZAR RALDES/AFP)

“Cuando los manifestantes recurren a la violencia, el gobierno tiene un interés legítimo en la protección legal del orden público. No podemos permitir el derrocamiento de líderes democráticamente elegidos en nuestro hemisferio, incluso cuando cuentan con el apoyo de criminales y narcotraficantes”, continúa el texto.

Las protestas en Bolivia están impulsadas por una grave crisis económica, por la escasez de combustible, el desabastecimiento de alimentos y una fuerte inflación. El gobierno dice que Evo Morales está detrás de los disturbios, algo que el expresidente niega.

Morales fue declarado en rebeldía por un tribunal el 11 de mayo, tras no presentarse a un juicio por presunta trata agravada de personas. La situación despertó protestas de sus partidarios.

“Mientras el presidente Rodrigo Paz trabaja para reparar la economía y las instituciones dañadas que heredó tras años de mala gestión, las protestas y bloqueos están impidiendo que combustible y suministros médicos lleguen a muchos bolivianos. Los países miembros del Escudo de las Américas han estado proporcionando asistencia humanitaria al pueblo de Bolivia”, detallan.

De acuerdo con los firmantes, la iniciativa regional se compromete con “el fortalecimiento de la cooperación en todo el hemisferio occidental y con el apoyo a la democracia, la seguridad y el bienestar de nuestra región”.