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Bolivia se enfrenta a un ‘golpe de Estado’, dice subsecretario de Estado de Estados Unidos

Masivas protestas exigen renuncia del presidente centroderechista Rodrigo Paz.

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Por AFP
Marcha sobre La Paz para exigir la dimisión del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz
Marcha sobre La Paz para exigir la dimisión del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz (MOVIMIENTOS SOCIALES DE BOLIVIA/EUROPA PRESS)







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