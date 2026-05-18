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Indígenas y campesinos toman La Paz para exigir la dimisión del presidente de Bolivia

El Gobierno de Bolivia confirma el cuarto muerto durante el bloqueo de La Paz.

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Por Europa Press
Marcha sobre La Paz para exigir la dimisión del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz
Marcha sobre La Paz para exigir la dimisión del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz (MOVIMIENTOS SOCIALES DE BOLIVIA/EUROPA PRESS)







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Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

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