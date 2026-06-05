El Mundo

Costa Rica y Estados Unidos entre los países que denuncian ‘esfuerzos para derrocar’ al gobierno boliviano

Estados Unidos y 12 países aliados lanzaron una fuerte advertencia sobre la desestabilización en Bolivia. Lea el comunicado.

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Por AFP
El presidente boliviano Rodrigo Paz pronuncia un discurso durante la ceremonia de juramentación de Ernesto Justiniano Urenda (Foto de Aizar RALDES / AFP)
El presidente boliviano Rodrigo Paz pronuncia un discurso durante la ceremonia de juramentación de Ernesto Justiniano Urenda (Foto de Aizar RALDES / AFP) (AIZAR RALDES/AFP)







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