Costa Rica se abstiene en voto sobre obligaciones de Israel de ayuda humanitaria para Gaza y apoyo a la ONU

Resolución aprobada en la ONU acoge opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia. Costa Rica y 18 países más se abstuvieron.

Por Fernando Chaves Espinach
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se dirige a la Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en Nueva York el 26 de septiembre de 2025.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, había cuestionado el trabajo de las agencias de la ONU en la Asamblea General. (TIMOTHY A. CLARY/AFP)







Fernando Chaves Espinach

