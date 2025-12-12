Costa Rica se abstiene en voto sobre obligaciones de Israel de ayuda humanitaria para Gaza y apoyo a la ONU

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, había cuestionado el trabajo de las agencias de la ONU en la Asamblea General.

Costa Rica se abstuvo en la votación de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) que acoge la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre las obligaciones de Israel en el territorio palestino ocupado y las actividades de Naciones Unidas en Gaza.

La resolución fue aprobada con 139 votos a favor, 12 en contra y 19 abstenciones, según información publicada en el sitio web de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA).

La abstención de Costa Rica contrasta con el histórico apoyo a la CIJ, así como con el propio voto tico de diciembre de 2024, cuando la Asamblea General pidió a la Corte esta opinión consultiva.

Este año, el país también rompió su acostumbrado voto positivo a terminar las sanciones a Cuba, después de tres décadas.

Registro del voto sobre la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, votado este viernes en la ONU. Costa Rica se abstuvo. (UNRWA/Captura de pantalla)

¿Qué dice la resolución de la ONU?

El 22 de octubre, la CIJ emitió su opinión consultiva tras la solicitud de la Asamblea General, titulada Obligaciones de Israel en relación con la presencia y las actividades de las Naciones Unidas, otras organizaciones internacionales y terceros Estados en y con respecto al Territorio Palestino Ocupado. Dicho documento determina que la Corte “considera que el Estado de Israel, como Potencia ocupante, está obligado a cumplir sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario”.

Por ende, Israel debe “asegurar que la población del Territorio Palestino Ocupado cuente con los suministros esenciales para la vida diaria, incluidos alimentos, agua, vestimenta, ropa de cama, refugio, combustible, suministros médicos y servicios ”.

Asimismo, la Corte dicta su opinión contra el uso del hambre como arma de guerra y el desplazamiento forzoso. Por otra parte, concluye que Israel “debe cooperar de buena fe” con la ONU y sus agencias, incluida UNRWA.

Este ente, fundado en 1949, tiene el mandato de la ONU para garantizar ayuda humanitaria a los refugiados palestinos en Gaza, la Franja Occidental, Jerusalén Oriental, Líbano, Siria y Jordania.

El Palacio de la Paz en La Haya, sede de la Corte Internacional de Justicia. (UN Photo/UN Photo)

No obstante, desde el inicio de la guerra en 2023, Israel la ha acusado de colaborar con el movimiento militante Hamás, que atacó el territorio israelí el 7 de octubre de 2023. Ese evento desencadenó bombardeo casi total de la Franja de Gaza y un recrudecimiento de la violencia en los territorios palestinos.

La UNRWA ha negado reiteradamente estas acusaciones. “La Asamblea General de la ONU ha dado un sólido respaldo al fallo de la Corte Internacional de Justicia, que concluye que no están fundamentadas las afirmaciones de que el UNRWA ha sido infiltrado por Hamás, ni las acusaciones de que no es una organización neutral”, declaró este viernes Philippe Lazzarini, comisionado general de la agencia.

El funcionario agregó en su cuenta de X: “Exhorto a los Estados Miembros a seguir respaldando nuestros esfuerzos para responder a las terribles condiciones humanitarias en Gaza y ampliar nuestros servicios esenciales de salud pública y educación”.

Estados Unidos reiteró las acusaciones contra la agencia en sus declaraciones durante esta sesión de la Asamblea General: “Que esta resolución implique que Israel esté, de alguna manera, obligado a trabajar con una organización de este tipo es sencillamente erróneo. La idea de que cualquier nación pueda ser obligada por la Asamblea General a trabajar con cualquier organización constituye una grave violación de la soberanía”.