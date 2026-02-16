Costa oeste de Groenlandia registra el enero más cálido de su historia

Un hombre se encuentra junto a un bloque de hielo en la costa de la ciudad de Nuuk, al oeste de Groenlandia, el pasado 4 de febrero de 2026. Nuuk, la capital de Groenlandia, registró su enero más cálido, batiendo un récord que se mantuvo durante 109 años.

Nuuk, Groenlandia. La costa oeste de Groenlandia registró en enero las temperaturas más altas jamás medidas para ese mes, según informó este lunes el Instituto Meteorológico de Dinamarca.

La capital groenlandesa, Nuuk, alcanzó una temperatura media mensual de 0,1 °C, lo que representa 7,8 °C por encima del promedio de enero de las últimas tres décadas.

Con este registro, la ciudad superó el récord anterior, establecido en 1917, hace 109 años.

Durante el día más cálido del mes, los termómetros en Nuuk llegaron hasta 11,3 °C, una cifra inusual para pleno invierno ártico.

El fenómeno no se limitó a la capital.

Desde el extremo sur de Groenlandia hasta la costa oeste, a lo largo de más de 2.000 kilómetros, se establecieron nuevos récords de temperatura en enero, indicó el instituto.

En Ilulissat, ubicada en la bahía de Disko, la temperatura media mensual fue de -1,6 °C, superando en 1,3 °C el récord anterior de 1929 y situándose 11 °C por encima del promedio histórico para ese mes.

El investigador climático Martin Olesen explicó que, si bien episodios breves de aire cálido no son inusuales en Groenlandia, la persistencia y amplitud de este evento es significativa.

“Un récord de calor tan prolongado y en un área tan extensa es una clara indicación de que algo está cambiando”, señaló.

Olesen añadió que el calentamiento global está impulsando un aumento de los récords de temperaturas altas y una disminución gradual de los récords fríos.

La región ártica se encuentra entre las más afectadas por el cambio climático.

Desde 1979, el Ártico se ha calentado cuatro veces más rápido que el resto del planeta, de acuerdo con un estudio publicado en 2022 en la revista científica Nature.