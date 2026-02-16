El Mundo

Costa oeste de Groenlandia registra el enero más cálido de su historia

Nuuk y otros sitios rompieron récords centenarios de temperatura, en un fenómeno ligado directamente al avance del calentamiento global

Por AFP
Un hombre se encuentra junto a un bloque de hielo en la costa de la ciudad de Nuuk, al oeste de Groenlandia, el pasado 4 de febrero de 2026. Nuuk, la capital de Groenlandia, registró su enero más cálido, batiendo un récord que se mantuvo durante 109 años.
Un hombre se encuentra junto a un bloque de hielo en la costa de la ciudad de Nuuk, al oeste de Groenlandia, el pasado 4 de febrero de 2026. Nuuk, la capital de Groenlandia, registró su enero más cálido, batiendo un récord que se mantuvo durante 109 años. (INA FASSBENDER/AFP)







