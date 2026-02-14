Blogs

Groenlandia: 138 permisos mineros y solo dos minas activas en la nueva carrera por sus tierras raras

El interés por las tierras raras crece de Groenlandia crece, aunque el clima y la falta de infraestructura frenan la explotación.

Por AFP
A pesar del creciente interés internacional por sus recursos, Groenlandia solo cuenta con dos minas activas en todo su territorio.
A pesar del creciente interés internacional por sus recursos, Groenlandia solo cuenta con dos minas activas en todo su territorio. (INA FASSBENDER/AFP)







