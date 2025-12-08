El Mundo

Corte Suprema de Estados Unidos se inclina a favor de Trump en caso que podría ampliar el poder presidencial

Durante una audiencia, la Corte Suprema pareció apoyar a Donald Trump en un caso sobre el despido de una comisionada de la FTC. ¿Qué podría significar esto?

Por AFP
Donald Trump es juramentado como el 47º presidente de los Estados Unidos por el presidente de la Corte Suprema John Roberts mientras Melania Trump sostiene la Biblia durante la 60ª inauguración presidencial en la Rotonda del Capitolio de los Estados Unidos en Washington.
La mayoría de magistrados pareció estar a favor de los argumentos del Departamento de Justicia de Trump. (KEVIN LAMARQUE/AFP)







