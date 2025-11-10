El Mundo

Corte suprema de Estados Unidos rechaza analizar recurso contra el matrimonio homosexual

La Corte Suprema de Estados Unidos se niega a revisar un recurso que cuestionaba el derecho constitucional al matrimonio entre personas del mismo sexo.

Por AFP
Una pareja LGBTQ durante un evento para concienciar sobre los derechos de las personas homosexuales en Hong Kong el 25 de mayo de 2019, un día después de que Taiwán hiciera historia con las primeras bodas homosexuales legales en Asia. Fotografía:
El 10 de noviembre de 2025, el Tribunal Supremo se negó a examinar un caso que podría haber revocado la decisión de 2015, lo que refuerza la legalidad del matrimonio homosexual en todo el país. (PHILIP FONG/AFP)







Corte SupremaEstados UnidosMatrimonio Homosexual
