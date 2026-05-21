El Mundo

Corte Suprema de Estados Unidos da la razón a empresa cuyos bienes fueron confiscados por Cuba

Decisión podría allanar el camino para que otras empresas estadounidenses presenten reclamaciones por bienes incautados.

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Por AFP
Cuba sufre apagón total por crisis energética y bloqueo
Empresarios estadounidenses tenían varios bienes en Cuba antes de la Revolución. (YAMIL LAGE/AFP)







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