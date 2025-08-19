El Mundo

Corte suprema de Brasil afirma que leyes estadounidenses no aplican en su territorio

Luego de que Estados Unidos usara una de sus leyes para sancionar al juez brasileño Alexandre de Moraes

Por AFP

La corte suprema de Brasil afirmó este lunes que la legislación extranjera no tiene validez en su país, luego de que Estados Unidos usara una de sus leyes para sancionar a un magistrado brasileño por el juicio que adelanta contra el expresidente Jair Bolsonaro.








