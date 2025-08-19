Corte suprema de Brasil afirma que leyes estadounidenses no aplican en su territorio

La corte suprema de Brasil afirmó este lunes que la legislación extranjera no tiene validez en su país, luego de que Estados Unidos usara una de sus leyes para sancionar a un magistrado brasileño por el juicio que adelanta contra el expresidente Jair Bolsonaro.

Washintgon usó la ley Magnitsky, un instrumento para sancionar a personas acusadas de violaciones a los derechos humanos en el mundo, para castigar al juez del supremo Alexandre de Moraes, que lleva el proceso contra Bolsonaro y suspendió en 2024 a la red social X.

“El magistrado Flavio Dino, del Supremo Tribunal Federal (STF), suspendió la eficacia de decisiones judiciales, leyes, decretos, órdenes ejecutivas de Estados extranjeros en nuestro país”, informó el tribunal en un comunicado.

Según la Constitución brasileña la legislación extranjera “solo puede ejecutarse en Brasil mediante homologación u observando los mecanismos de cooperación judicial”, explicó el STF.

Dino reafirmó este principio en una decisión que invalidó decisiones de la justicia del Reino Unido contra el Instituto Brasileño de Minería (Ibram) por acciones interpuestas por municipios brasileños afectados por los desastres ambientales de Mariana y Brumadinho.

Dino le ordenó al sistema financiero brasileño evitar “imposiciones indebidas, tales como (...) bloqueos de activos, transferencias al exterior (o provenientes del exterior) por determinación de un Estado extranjero”.

Aunque el fallo no menciona la ley Magnitsky, una fuente del tribunal indicó a la AFP que “en teoría” la decisión invalida esa norma en Brasil.

Estados Unidos reaccionó afirmando que “ningún tribunal extranjero puede invalidar las sanciones de los Estados Unidos, ni salvar a nadie de las graves consecuencias de violarlas”.

A finales de julio, Estados Unidos bloqueó todos los bienes y participaciones de Moraes en Estados Unidos.

“Alexandre de Moraes es tóxico para todas las empresas legítimas e individuos que buscan acceder a los Estados Unidos (...) aquellos que brinden apoyo material a violadores de derechos humanos se enfrentan a un riesgo de sanciones”, señaló la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del gobierno estadounidense, en un mensaje de X.

Para Washington, el juez “es responsable de una campaña opresiva de censura, detenciones arbitrarias que violan los derechos humanos y juicios politizados, incluido” el de Bolsonaro, acusado de intentona golpista y en prisión domiciliaria.

El juicio contra el examandatario, aliado del presidente estadounidense Donald Trump, desató una crisis diplomática y comercial entre Estados Unidos y Brasil.

La corte dará a conocer su veredicto entre el 2 y el 12 de septiembre.