El Mundo

Corte de Estados Unidos detiene temporalmente envío de píldora abortiva por correo

La medida surge de una demanda presentada por el estado de Luisiana y podría ser apelada ante la Corte Suprema de Estados Unidos.

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Por AFP
29/01/025, San José, Gobierno propone elevar penas por aborto" Y en el pie de foto poner que "El Gobierno anunció que presentará un proyecto de ley ante la Asamblea Legislativa para endurecer las penas por la práctica de abortos. La iniciativa no contempla modificaciones o eliminación del aborto impune.
Una corte federal de apelaciones en Estados Unidos bloqueó temporalmente el envío por correo de la mifepristona, el medicamento más utilizado para abortos en el país. (Shutterstock/Shutterstock)







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