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Corea del Sur acorta maniobras militares con Estados Unidos tras crítica de Trump

Corea del Sur recortará las maniobras militares conjuntas con EE. UU. tras la petición de Donald Trump. Conozca las razones de la decisión y la reacción norcoreana

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Por AFP
os ejercicios militares anuales entre Corea del Sur y Estados Unidos terminarán alrededor de una semana antes de lo previsto, informaron ambos países el 19 de agosto, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, ordenara reducir las maniobras, a las que calificó de «inapropiadas y hostiles».
os ejercicios militares anuales entre Corea del Sur y Estados Unidos terminarán alrededor de una semana antes de lo previsto, informaron ambos países el 19 de agosto, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, ordenara reducir las maniobras, a las que calificó de «inapropiadas y hostiles». (-/AFP)







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