Corea del Norte lanza misil balístico antes de ejercicios militares de Estados Unidos y Corea del Sur

El proyectil recorrió más de 700 kilómetros. Japón protestó y Corea del Sur convocó una reunión de emergencia por el lanzamiento.

Seúl, Corea del Sur. Corea del Norte lanzó un misil balístico hacia el mar de Japón pocos días antes del inicio de unos amplios ejercicios militares conjuntos de Estados Unidos y Corea del Sur.

El Estado Mayor Conjunto surcoreano detectó el lanzamiento cerca de las 6 a. m. (hora local). El misil partió desde la zona de Wonsan hacia el mar del Este, también conocido como mar de Japón.

El proyectil recorrió más de 700 kilómetros. Las autoridades militares de Corea del Sur y Estados Unidos analizaban sus características.

El Ministerio de Defensa de Japón también identificó el objeto como un posible misil balístico. Las autoridades japonesas consideraron que el proyectil ya cayó. No ofrecieron más detalles.

El lanzamiento ocurrió antes del inicio del ejercicio militar Ulchi Freedom Shield, previsto para el lunes. Las maniobras durarán 11 días.

Los ejercicios forman parte del calendario habitual de verano. Su objetivo es preparar a las fuerzas de Estados Unidos y Corea del Sur para la defensa ante Corea del Norte, país que posee armas nucleares.

Japón protesta por el lanzamiento

El ministro de Defensa japonés, Shinjiro Koizumi, calificó el lanzamiento como una amenaza para la paz y la seguridad regionales. Japón presentó una protesta ante Corea del Norte por canales diplomáticos en Pekín.

Corea del Norte también aumentó recientemente sus críticas contra Japón.

Japón mantuvo durante décadas una postura pacifista. Sin embargo, aumentó su gasto militar. También reforzó sus acuerdos de defensa y desplegó lanzadores de misiles en sus islas exteriores.

Koizumi señaló la semana pasada que Japón necesitaba reforzar sus capacidades militares ante una situación que describió como urgente y crítica.

El gobernador de Tokio anunció la semana pasada un plan para convertir un estacionamiento subterráneo de 13.000 metros cuadrados en un refugio contra misiles cerca de la estación de Tokio.

Misiles norcoreanos sobrevolaron Japón en ocasiones anteriores. Esos episodios activaron sirenas y alertas en teléfonos celulares. También provocaron coberturas especiales en televisión.

Japón tenía 61.142 refugios en abril del 2025. Menos del 7% eran subterráneos, según datos gubernamentales.

La oficina de seguridad nacional de Corea del Sur convocó una reunión de emergencia este miércoles. Los participantes calificaron los recientes lanzamientos como actos provocadores.

Corea del Norte asumió un papel más activo en conflictos internacionales; en particular, respalda a Rusia en la invasión de Ucrania.

Ucrania acusó el martes a Rusia de utilizar misiles norcoreanos en un ataque que dejó 10 muertos y decenas de heridos.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, también advirtió de que Moscú recibe más proyectiles balísticos y tropas de Corea del Norte. No presentó pruebas para respaldar esa afirmación.

Expertos consideran que Corea del Norte recibió beneficios financieros y militares de Moscú a cambio de su apoyo. Sus soldados también adquirieron experiencia en campos de batalla modernos.