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Corea del Norte lanza misil balístico antes de ejercicios militares de Estados Unidos y Corea del Sur

Un nuevo lanzamiento de un misil por parte de Corea del Norte eleva la tensión en Asia y ocurre justo antes de los ejercicios militares conjuntos de Estados Unidos y Corea del Sur

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Por AFP
El proyectil recorrió más de 700 kilómetros mientras Japón protestó y Corea del Sur convocó una reunión de emergencia por el lanzamiento.
El proyectil recorrió más de 700 kilómetros. Japón protestó y Corea del Sur convocó una reunión de emergencia por el lanzamiento. (GREG BAKER/AFP)







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