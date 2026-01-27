El Mundo

Corea del Norte dispara misiles balísticos hacia el mar de Japón en nueva escalada regional

Segunda prueba balística de Corea del Norte en enero, luego de otro poco antes de viaje a China del presidente surcoreano, Lee Jae-myung

Por AFP
Imagen del 19 de enero publicada por la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA) del líder norcoreano Kim Jong-un durante un discurso al finalizar la primera fase de renovación y modernización del Complejo de Máquinas Ryongsong en la provincia de Hamgyong del Sur, Corea del Norte.
Imagen del 19 de enero publicada por la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA) del líder norcoreano Kim Jong-un durante un discurso al finalizar la primera fase de renovación y modernización del Complejo de Máquinas Ryongsong en la provincia de Hamgyong del Sur, Corea del Norte. (STR/AFP)







Corea del NorteJapónMisiles balísticosCorea del Sur
