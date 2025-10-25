Consejo Noruego por la Paz cancela ceremonia del Nobel otorgado a María Corina Machado: ‘Fieles a nuestros principios’

La dirigente venezolana de oposición María Corina Machado se dirige a una multitud en esta imagen del 9 de enero de 2025 en Caracas. Machado fue galardonada el 10 de octubre con el Premio Nobel de la Paz.

El Consejo Noruego por la Paz anunció este viernes la cancelación de la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz que iba a estar dedicada a la líder opositora venezolana María Corina Machado.

La decisión, según el comunicado divulgado a la prensa, no afecta la condición de María como ganadora del premio, que fue otorgado oficialmente por el Comité Noruego del Nobel, órgano independiente responsable de la selección de los galardonados.

Formado por 17 organizaciones independientes, el Consejo justificó la cancelación afirmando que el premio no estaba alineado con los valores de la institución.

La presidenta Eline H. Lorentzen declaró que “esta es una decisión difícil, pero necesaria” y destacó el respeto de la institución hacia el Comité del Nobel y hacia el Premio Nobel de la Paz como símbolo mundial de reconocimiento.

Agregó que el Consejo necesita “mantenerse fiel a sus propios principios y al amplio movimiento por la paz que representamos”. “Esperamos poder celebrar nuevamente el Nobel de la Paz en los próximos años” dijo.

El comunicado reiteró que el Consejo continuará desarrollando su labor en favor de la paz, el desarme, el diálogo y la resolución de conflictos de forma no violenta. Por su parte, María Corina Machado fue anunciada oficialmente como ganadora del Premio Nobel de la Paz el 10 de octubre por el Comité Noruego del Nobel.

La institución justificó su elección por el trabajo de Machado en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura hacia la democracia.

La líder opositora venezolana ganó notoriedad al encabezar la campaña de la oposición en las elecciones presidenciales de julio de 2024. Aunque el régimen de Nicolás Maduro afirmó que el dictador había sido reelegido, la oposición presentó pruebas que cuestionaban el resultado oficial. Desde entonces, María Corina Machado se mantenía escondida.