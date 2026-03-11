El Mundo

Consejo de Seguridad de la ONU exige a Irán cesar ataques contra países del golfo Pérsico

El Consejo de Seguridad de la ONU adoptó el miércoles una resolución en la que reclama el “cese inmediato” de los ataques de Irán contra los países del golfo Pérsico y Jordania.

Por AFP
