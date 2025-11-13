El Mundo

Congreso de Estados Unidos termina con el cierre de gobierno más largo de la historia

Votación polémica lleva a su fin el cierre que duró 42 días. Lea la decisión tomada.

Por AFP
El cierre del gobierno estadounidense ya afecta a miles de empleados públicos en distintas agencias federales. (AFP)
El Partido Republicano insistió en acusar a los demócratas por el cierre. (ANNA ROSE LAYDEN/Getty Images via AFP)







AFP

