Primer ministro israelí exhorta a usar ‘fuerza militar’ en caso que Irán desarrolla armas nucleares

Nueva York. La comunidad internacional debería usar la “fuerza militar” si Irán desarrolla armas nucleares , dijo el jueves el primer ministro israelí, Yair Lapid, a las Naciones Unidas (ONU), al tiempo que reiteró su apoyo a la creación de un Estado palestino “pacífico”.

En los últimos meses Israel lleva adelante una intensa ofensiva diplomática para tratar de convencer a Estados Unidos y a las principales potencias europeas, como Inglaterra, Francia y Alemania, de no renovar el acuerdo nuclear del 2015 con Irán.

Durante los últimos 10 días, varios funcionarios sugirieron que el acuerdo podría no renovarse hasta al menos mediados de noviembre, una fecha límite que Lapid trata de usar para presionar a Occidente para que imponga un abordaje más duro en sus negociaciones.

“La única forma de evitar que Irán tenga armas nucleares es poner sobre la mesa una amenaza militar creíble”, dijo Lapid en un discurso en la Asamblea General de la ONU. Solo entonces se podrá negociar un “trato más largo y fuerte con ellos”.

“Hay que dejarle claro a Irán que si avanza en su programa nuclear, el mundo no responderá con palabras, sino con la fuerza militar”, agregó. Y no ocultó que el propio Israel estaría dispuesto a participar si se sintiera amenazado. “Haremos lo que sea necesario”, comentó. “Irán no tendrá un arma nuclear”.

Lapid acusó a los líderes de Teherán de dirigir una “orquesta de odio” contra los judíos y dijo que los ideólogos de Irán “odian y matan a los musulmanes que piensan diferente, como Salman Rushdie y Mahsa Amini”, la joven cuya muerte bajo la custodia de la Policía moral de Irán desencadenó protestas en toda la República Islámica.

Israel, que considera a Irán su principal enemigo, también acusa a Teherán de financiar al Hezbolá libanés y al Hamás palestino, dos movimientos armados asentados en las fronteras del estado judío.

A pesar de los “obstáculos” que existen, según Lapid, un “acuerdo con los palestinos, basado en dos estados para dos pueblos, es lo correcto para garantizar la seguridad de Israel, para la economía de Israel y para el futuro de nuestros hijos”.

Lapid, en medio de una campaña para las elecciones legislativas del 1 de noviembre, indicó de que una “gran mayoría” de israelíes apoya una solución de dos estados. “Yo soy uno de ellos”, comentó.