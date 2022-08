Junta militar de Birmania dispuesta a negociar con Aung San Suu Kyi

Rangún. El jefe de la junta militar de Birmania dijo este viernes que está abierto a negociar con la líder derrocada Aung San Suu Kyi, detenida tras el golpe de Estado del 2021, para poner fin a la crisis desatada, después de que terminen los juicios contra ella.

“Después de que los procesos legales contra ella, de acuerdo con la ley, hayan terminado, vamos a considerar (las negociaciones) en función de su respuesta”, afirmó Min Aung Hlaing, en un comunicado. Suu Kyi, de 77 años, fue detenida después de un golpe de Estado de los militares el 1 de febrero del 2021 que puso fin a un breve periodo de democracia en este país del sureste asiático.

La depuesta líder fue condenada a 17 años de cárcel por una serie de cargos que los grupos de derechos humanos denuncian como políticamente motivados. Suu Kyi se enfrenta además a más años de prisión si es condenada por otros cargos que trata de evitar en un tribunal de la Junta.

La junta no ha dado ninguna indicación de cuándo podría terminar el juicio y los abogados de Suu Kyi han sido amordazados para que no hablen con los medios de comunicación. En julio, una portavoz de la junta dijo a la AFP que no era “imposible” que el régimen iniciara un diálogo con la antigua líder birmana y Nobel de la Paz.

“No podemos decir que [las negociaciones con Suu Kyi] son imposibles”, dijo Zaw Min Tun a la AFP en ese entonces. Suu Kyi es una figura popular a nivel local por su valiente oposición a una junta anterior. Pero su reputación internacional se resintió tras ganar las elecciones de 2015 y gobernar junto a los militares tras un acuerdo.