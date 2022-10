Chile: Heridos, detenidos y comercios saqueados por aniversario del 18-O

Santiago. La conmemoración de los tres años del inicio de las protestas sociales en Chile, conocido como 18-O (por la fecha), se saldó con 195 detenidos, 42 heridos y el saqueo a 15 locales comerciales, según un balance oficial divulgado este miércoles.

“No hubo ninguna persona en Chile fallecida; el año pasado tuvimos que lamentar dos”, destacó el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, al entregar un reporte de las acciones de violencia registradas la noche del martes en todo el país.

Niño camina por borde de ventana en piso 21 de edificio en Chile

Durante la jornada, que arrancó con la instalación de barricadas incendiarias en barrios periféricos de Santiago y luego protestas en las principales ciudades, fueron desplegados 25.000 policías para resguardar la seguridad. De ellos, 5.000 lo hicieron solo en Santiago, donde se concentraron las manifestaciones.

De acuerdo a las autoridades, unas 2.300 personas se movilizaron, una convocatoria menor que en los dos aniversarios anteriores del “estallido social”, las protestas masivas que se iniciaron el 18 de octubre del 2019 para exigir una serie de reclamos ciudadanos.

Al caer la noche, en el centro de Santiago un camión fue quemado y dos autobuses del transporte público fueron robados; además, varios comercios fueron saqueados. En el barrio de Puente Alto, en el sur de la capital, turbas de personas saquearon tres supermercados, una farmacia y una juguetería.

El balance de este miércoles mencionó 24 policías y 18 civiles heridos en los 150 puntos de manifestaciones que se registraron en todo el territorio chileno. Se contabilizaron también 195 detenidos y 15 locales comerciales saqueados.

La conmemoración de los tres años del inicio de las protestas sociales en Chile, conocido como 18-O (por la fecha), se saldó con 195 detenidos, 42 heridos y el saqueo a 15 locales comerciales. (MARTIN BERNETTI/AFP)

El alza en el pasaje del metro de Santiago desencadenó hace tres años en Chile las mayores protestas sociales desde el retorno a la democracia tras la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que se saldaron con un treintena de fallecidos y casi 400 heridos oculares por acción de agentes del Estado.

‘Hechos dilectuales’ Copiado!

Por su parte, el presidente Gabriel Boric condenó este miércoles los “hechos delictuales” ocurridos el martes, asegurando que buscarán sanciones para quienes “destrozan y violentan a las personas”.

“Ayer en particular durante la noche vivimos inaceptables hechos delictuales que si bien son menos que los del año recién pasado, son igualmente indignantes”, dijo el Mandatario antes de iniciar su intervención en la apertura del Encuentro Nacional del Agro 2022.

En ese sentido, Boric manifestó: “Quiero que sepan, lo digo de manera clara y categórica, que nuestro Gobierno no va a descansar hasta que quienes ilegítimamente se creen dueños de calle y destrozan y violentan a las personas, tengan la sanción que se merecen”.

“Lo dije ayer y lo repito, la legítima protesta que siempre robustece las democracias no puede ser sinónimo de violencia. Sencillamente no lo es, y no basta solo con condenar en el discurso, tenemos que poner nuestras acciones donde ponemos las palabras”, sostuvo.

Además, el mandatario abordó lo ocurrido ayer en la comuna de Puente Alto, foco de varios saqueos. “He visto lo ocurrido en particular en Puente Alto y le he instruido a nuestro subsecretario Monsalve que se comunique con el alcalde Codina, tal como la ministra del Interior, que vaya a la comuna, constate los daños y busquemos la manera de repararlo en conjunto. Quiero que mi Gobierno no va a dejar solas a las municipalidad y en este caso tampoco a los vecinos y vecinas de Puente Alto”.

El presidente Gabriel Boric condenó este miércoles los 'hechos delictuales' ocurridos el martes, asegurando que buscarán sanciones para quienes 'destrozan y violentan a las personas'. (MARCELO SEGURA/AFP)

Por otra parte, el Mandatario también tuvo un mensaje para Carabineros, al señalar que “algunos todavía lo ponen en son de duda. Quiero ser muy claro y explicito: Carabineros tiene no solamente todo nuestro respeto, sino todo nuestro respaldo para el resguardo del orden público y para el combate frontal a la delincuencia. En esto no hay doble estándar”.

“Recalcar que no hay oposición, no hay dicotomía entre el respeto a los Derechos Humanos y ejercer y hacer valer el estado de derecho. Eso es lo que los carabineros y carabineras de Chile pueden saber y tener la tranquilidad de que cuentan con nuestro respaldo para, en el marco del estado de derecho, combatir con toda la fuerza de la ley y con uso exclusivo y la atribución exclusiva de la fuerza que les concede la Constitución política de la República a la delincuencia que no vamos a permitir que siga creciendo”, recalcó.

El origen de la crisis 2019 de Chile, explicado en 5 minutos

El balance de este miércoles mencionó 24 policías y 18 civiles heridos en los 150 puntos de manifestaciones que se registraron en todo el territorio chileno. (MARTIN BERNETTI/AFP)

Luego protestas en las principales ciudades, fueron desplegados 25.000 policías para resguardar la seguridad. (MARTIN BERNETTI/AFP)

El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece ‘La Nación’, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.