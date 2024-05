Biden autoriza a Ucrania a atacar suelo ruso con su armamento para defender región de Járkov

Washington. El presidente Joe Biden levantó las restricciones impuestas a Ucrania para que utilice armas suministradas por Estados Unidos contra objetivos en territorio ruso. Esta medida es solo para defender la región de Járkov, que se encuentra bajo asedio, y donde viven más de dos millones de personas, confirmó una fuente vinculada a la Casa Blanca.

La defensa ucraniana en Járkov recibe un impulso significativo tras la autorización de Estados Unidos para el uso de armas contra objetivos en territorio ruso. (Foto: Diego Herrera / Europa Press) (Diego Herrera Carcedo/Europa Press)

“El presidente ha ordenado recientemente a su equipo que se asegure de que Ucrania puede utilizar armas suministradas por Estados Unidos con fines de contrataque en la región de Járkov, de modo que Ucrania pueda responder a las fuerzas rusas”, declaró el responsable bajo condición de anonimato.

Járkov, la ciudad que lleva el mismo nombre de la región, está a 30 km de la frontera con Rusia, y es la segunda ciudad más grande de Ucrania. Por esa cercanía el ejército ruso ataca el área de la ciudad con artillería y misiles que son disparados o lanzados desde el interior del territorio ruso. La situación llevó a los ucranianos a solicitar a los estadounidenses que les den mayor margen de maniobra para defender la región, dijo un funcionario estadounidense al diario The New York Times.

El permiso del presidente Biden está destinado únicamente a que Ucrania ataque sitios militares en Rusia que se utilizan para atacar esa región.

The New York Times explicó que la política de la administración Biden que prohíbe a Ucrania utilizar armas fabricadas en Estados Unidos para ataques de “largo alcance” dentro de Rusia no ha cambiado.

El miércoles, el secretario de Estado Antony J. Blinken dijo a los periodistas que viajaban con él a Moldavia que Estados Unidos se “adaptaría y ajustaría” a las condiciones del campo de batalla. Lo declaró en respuesta a una pregunta sobre si Biden permitiría pronto que Ucrania utilice armas fabricadas en Estados Unidos para atacar a Rusia.

Gobiernos de la OTAN con la misma línea

Varios gobiernos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) están defendiendo públicamente que se permita a Ucrania atacar territorio ruso con armas proporcionadas por aliados occidentales, marcando lo que podría ser un cambio importante en la política del bloque hacia el conflicto.

El ministro de Asuntos Exteriores de Noruega, Espen Barth Eide, declaró a la emisora noruega ‘NRK’ que su país cree que Ucrania “tiene un derecho clarísimo en virtud del derecho internacional a atacar a Rusia dentro de su territorio”.

El homólogo danés de Eide, Lars Lokke Rasmussen, declaró el jueves a la prensa en Bruselas que su país también aceptaría el uso de armas occidentales contra objetivos rusos “dentro de las reglas de la guerra”.

A principios de esta semana, el presidente francés, Emmanuel Macron, y el jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijeron que los países occidentales no deberían oponerse si Ucrania necesita golpear dentro de Rusia para defenderse. También se espera que Francia anuncie que enviará instructores militares a los centros de entrenamiento ucranianos.