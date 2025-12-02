Confirman siete nuevos casos de peste porcina africana cerca de ciudad europea

“Con estos nuevos positivos, se confirma la presencia de la enfermedad en un total de nueve animales silvestres, todos en la misma zona”.

Barcelona, España. Otros siete jabalíes murieron como consecuencia del foco de peste porcina africana detectado cerca de Barcelona, elevando a nueve los casos registrados desde la semana pasada, informó este martes el Ministerio español de Agricultura.

“El Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid) ha confirmado el positivo al virus de la peste porcina africana (PPA) en otros siete jabalíes que fueron hallados muertos en el mismo municipio barcelonés, Cerdanyola del Vallés, y muy cerca de donde aparecieron los otros dos la pasada semana”, explicó el ministerio en un comunicado.

“Con estos nuevos positivos, se confirma la presencia de la enfermedad en un total de nueve animales silvestres, todos en la misma zona”, indicó el texto en referencia a esta extensión boscosa del área metropolitana de Barcelona.

El virus, sin embargo, no se ha detectado en ninguna de las explotaciones localizadas en el área de 20 kilómetros en torno a la zona infectada, agregó el ministerio.

Este martes se incorporó a los trabajos el equipo veterinario de emergencia de la Comisión Europea, compuesto por expertos epidemiólogos, “para evaluar sobre el terreno las medidas desplegadas y emitir recomendaciones para reforzar las actuaciones”, añadió la nota.

Además de los agentes locales ya movilizados, el gobierno español desplegó el lunes un centenar de soldados de la UME (Unidad Militar de Emergencias española), equipados con drones, estaciones de descontaminación o de gestión de capturas en condiciones de bioseguridad.

Una de las hipótesis que barajan los expertos es que el virus pudo haber llegado a través de un embutido contaminado transportado por carretera y consumido después por un jabalí, pero todavía no está confirmado.

Un eventual salto de la PPA -una enfermedad que no afecta a las personas, pero muy contagiosa y letal entre porcinos- sería fatal para el sector en España, tercer mayor productor mundial de esta carne y derivados.

El país exporta cada año 2,77 millones de toneladas a más de cien países y concentra ahora sus energías en que el virus no dé el salto a las granjas catalanas.

La región es responsable por exportaciones valoradas en unos 3.000 millones de euros anuales (unos 3.500 millones de dólares), 1.000 de ellos a países fuera de la Unión Europea, según el gobierno regional.

En la noche del lunes, el ministro de Agricultura español, Luis Planas, celebró que China aceptó “regionalizar” la importación de la carne porcina española, es decir, prohibir las compras que proceden de la provincia de Barcelona, pero mantener abiertas las del resto de regiones del país.

En Europa, la peste porcina africana está actualmente presente en los países bálticos y en varios territorios de Europa del este, desde su llegada por medio de Rusia en 2014.