El Mundo

Confirman siete nuevos casos de peste porcina africana cerca de ciudad europea

Siete nuevos jabalíes dan positivo por peste porcina africana en esta ciudad, la UE refuerza medidas para evitar que el virus llegue a las granjas.

EscucharEscuchar
Por AFP
“Con estos nuevos positivos, se confirma la presencia de la enfermedad en un total de nueve animales silvestres, todos en la misma zona”.







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
EspañaPeste porcina africanaJabalíesEuropa
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.