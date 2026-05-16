Conductor arrolla a varias personas en Italia: cuatro están graves y hay alerta por atentado

La policía trabaja en la escena después de que un conductor hiriera a siete personas, dos de ellas de gravedad, al conducir por una acera en Módena.

Milán, Italia. Un conductor con antecedentes de problemas de salud mental atropelló el sábado a varios peatones en Módena, en el norte de Italia, y dejó ocho heridos, cuatro de gravedad, antes de que la policía lo detuviera, informaron las autoridades, que aún no descartan que haya sido un atentado.

Imágenes de cámaras de seguridad difundidas por los medios de comunicación italianos mostraron un automóvil circulando a gran velocidad por una calle del centro de la ciudad repleta de peatones y ciclistas.

El conductor, un ciudadano italiano de origen marroquí de unos 30 años, atropelló a varias personas antes de estrellarse contra el escaparate de una tienda, colisionando frontalmente con una mujer, explicó la prefecta de la ciudad, Fabrizia Triolo, en una conferencia de prensa.

Intentó huir del lugar, pero fue perseguido y acorralado por cuatro transeúntes; entonces sacó un cuchillo e hirió a uno de ellos.

Ocho personas entre ellas un ciudadano alemán y otro polaco fueron trasladadas al hospital; cuatro de ellas se encuentran en estado grave. A una de las personas heridas hubo que amputarle ambas piernas.

El conductor un graduado en Economía nacido en 1995 no tenía antecedentes policiales, pero había atravesado un episodio de “trastorno psicológico” en 2022, indicó Triolo.

“Había recibido tratamiento en un centro de salud mental por trastornos esquizoides, pero le perdimos la pista tras aquel periodo inicial de observación en un centro asistencial”, añadió.

Según la prefecta, el conductor no se encontraba bajo los efectos de “sustancias psicotrópicas” en el momento de los hechos.

Su domicilio, situado cerca de Módena, ha sido registrado.

El presidente de la región de Emilia-Romaña, Michele de Pascale, declaró en la conferencia de prensa que se trataba de un “acto extremadamente grave, pero es importante comprender su naturaleza y sus motivos”.

“Esperemos a tener más información”, pidió.

Valentía

Los primeros testimonios de los testigos presenciales indicaban que el conductor “aparentemente apuntó hacia la acera, golpeó una bicicleta y luego se estrelló tras colisionar frontalmente con una mujer, quien resultó gravemente herida con ambas piernas destrozadas”, relató el alcalde, Massimo Mezzetti, a los medios locales y a la agencia de noticias ANSA.

Un testigo relató a las cadenas de televisión italianas que el carro llegó a gran velocidad por la calle Emilia Centro, que suele estar muy concurrida los sábados por la tarde.

“Escuché los golpes y vi a personas siendo atropelladas. El coche se me vino encima y logré tirarme al suelo”, relató el hombre, con la cabeza ensangrentada.

“El conductor parecía drogado o alcoholizado, no parecía estar en condiciones normales. El coche echaba humo; abrí la puerta y él salió huyendo. Cuatro o cinco personas corrimos detrás de él. Sacó un cuchillo, pero conseguimos hacer que cayera al suelo”, añadió.

El alcalde agradeció “a esos ciudadanos que demostraron valentía y un gran sentido cívico”.

El mandatario dijo que aún habrá que dilucidar “la naturaleza de este acto”, pero se declaró “profundamente afectado”.

“Sea cual sea su naturaleza, es un hecho extremadamente grave. Si se tratara de un atentado, sería aún más grave”, subrayó Mezzetti.