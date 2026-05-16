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Conductor arrolla a varias personas en Italia: cuatro están graves y hay alerta por atentado

El alcalde destacó la valentía de los ciudadanos que persiguieron al agresor y evitaron una tragedia mayor

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Por AFP
La policía trabaja en la escena después de que un conductor hiriera a siete personas, dos de ellas de gravedad, al conducir por una acera en Módena.
La policía trabaja en la escena después de que un conductor hiriera a siete personas, dos de ellas de gravedad, al conducir por una acera en Módena. (AFP/AFP)







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