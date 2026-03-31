‘Italia arde en el peor de los infiernos’, titula la prensa mundial tras la tercera eliminación consecutiva de la tetracampeona

Prensa mundial titula la tercera eliminación consecutiva de Italia de la Copa del Mundo.

"Italia arde en el peor de los infiernos, fuera del Mundial por tercera vez seguida“, tituló El País de España tras el contundente fracaso de la Selección italiana, tetracampeona del mundo.

Los titulares de la prensa italiana y mundial son demoledores. Medios del país europeo no dudaron en calificar como un “fracaso total” la caída de su selección en penales frente a Bosnia-Herzegovina, en un repechaje a partido único.

Con la derrota, 4-1 desde los once pasos, Italia no irá al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. La Azzurra no asiste a la máxima competición del fútbol desde aquel lejano 2014, en Brasil, cuando Costa Rica eliminó en fase de grupos al equipo comandado por Gianluigi Buffon.

El histórico medio especializado La Gazzetta dello Sport lamentó cómo se les escurrió nuevamente la justa mundial: “Como la peor pesadilla. Estuvimos tentados de regresar al Mundial, solo para ver cómo se nos escapaba en los penaltis".

La Gazzetta dello Sport titula eliminación de Italia. (La Gazzetta dello Sport/Captura)

Italia sufrió una expulsión finalizando la primera parte: el defensa Alessandro Bastoni vio como el central francés Clement Turpin le mostró la roja directa por una entrada contra el bosnio Amar Memic.

Así, el conjunto dirigido por el histórico Gennaro Gattuso tuvo que remar contracorriente desde el minuto 41 hasta el 120, tras los tiempos extra.

El Corriere dello Sport tituló: “Italia, otro fracaso: los penales condenan a la azzurri”. El medio calificó de “otra noche deprimente” el nuevo fracaso.

Corriere dello Sport lamenta la eliminación que califica de "psicodrama". (Corriere dello Sport /Corriere dello Sport)

“Es un drama psicológico para Italia; será otro verano sin Mundial, como desde el 24 de junio de 2014, fecha del último partido de la selección en un Mundial. Y seguirá así, al menos, hasta 2030″, lamenta la crónica del medio.

La prensa internacional fue aún más contundente con el fracaso italiano: “Se estira Donnarumma y roza el balón. Pero entra en la portería y el meta, que se había convertido en santo durante el duelo, baja a los infiernos, rodillas al suelo y manos a las cabeza con bengalas a su espalda (...) El cuchillazo es para Italia, que ha convertido el balón de fútbol en un drama”, dice la crónica de El País de España.

El País de España titula con contundencia el fracaso italiano. (El País/Captura)

El diario As de España se despachó con un fuerte titular: “Porca miseria, Italia”, que significa “maldita sea, Italia”.

“Italia quedó sumida en lágrimas y desesperación, ausente del torneo por tercera vez consecutiva, y 12 años después de su última participación”.

Diario As titula con fuerte frase. (Diario As/Captura)

El reconocido medio especializado deportivo de Francia, L’Équipe, retrató el drama italiano: “Ciao, Italia”. La nota narra como “la maldición de Italia continúa", tras concretar su tercera eliminación consecutiva.

"El pequeño estadio de Zenica (Bosnia) tenía todas las características de una trampa, con sus 9.000 ruidosos aficionados y un terreno de juego“, describe ese medio francés.

L’Équipe, el medio francés, tituló en italiano: "Ciao Italia". (L’Équipe/Captura)

En América, el medio argentino Olé calificó como un “nuevo papelón” la eliminación italiana. Sin miramientos, se preguntan: "Fracaso, a lo que le sucedió a Italia en la fría noche de Bosnia, empieza a quedarle chico. ¿Cómo puede ser que el segundo país con más títulos del mundo (junto a Alemania) vea el Mundial por televisión por tercera edición consecutiva? Un Mundial que jugarán Curazao, Cabo Verde, Uzbekistán y Haití, pero no una de las selecciones más trascendentales de la historia. El golpe es de nocaut."

“De rodillas al piso. Así quedaron los jugadores italianos en Zenica. Así está un país en términos futbolísticos”, cierra.

TYC Sports, de Argentina, retrata el fracaso en una frase: “Otra vez sin Mundial: los 20 años infames de Italia“.

TYC Sports resume el fracaso. (TYC Sports/TYC Sports)

Italia sumó un nuevo fracaso. Una selección tetracampeona a la altura de las grandes, solo superada en títulos mundiales por Brasil, la Azzurra saborea, nuevamente, el amargo trago de la eliminación.