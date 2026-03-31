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‘Italia arde en el peor de los infiernos’, titula la prensa mundial tras la tercera eliminación consecutiva de la tetracampeona

La tercera ausencia consecutiva de Italia en un Mundial desató titulares demoledores en la prensa italiana y mundial, que califican la caída de la tetracampeona como un fracaso histórico

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Por Sebastián Sánchez
Prensa mundial titula la tercera eliminación consecutiva de Italia de la Copa del Mundo.
Prensa mundial titula la tercera eliminación consecutiva de Italia de la Copa del Mundo. (Canva/La Nación)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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