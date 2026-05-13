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Condenan a prisión a intermediario que vendió drogas a Matthew Perry

‘Había pruebas abrumadoras de que el señor Fleming suministró las drogas que causaron la muerte del señor Perry’, declaró al tribunal en Los Ángeles.

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Por AFP
Detalles sobre la ketamina, sus efectos y su relación con la muerte del actor Matthew Perry.
Detalles sobre la ketamina, sus efectos y su relación con la muerte del actor Matthew Perry (Canva / AFP)







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