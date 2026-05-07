Detienen a cuatro hombres con 100 frascos de anestésico ketonal; cargamento podría generar millones en producción de drogas sintéticas

Cuatro sujetos figuran como sospechosos de intentar trasladar, desde Limón hasta Jacó, 100 frascos de un anestésico veterinario conocido como ketonal, cuyo valor rondaría los ¢10 millones en el mercado ilícito, de acuerdo con el Ministerio Público.

La Fiscalía explicó que, además, cada frasco dosificado de esta sustancia puede generar hasta ¢2 millones en ganancias ilícitas, pues aunque el ketonal es un activo de uso lícito veterinario, se puede utilizar para fabricar drogas sintéticas como ketamina, “gato” o “tusi”, a través de un proceso químico ilegal.

Los sujetos fueron detenidos en un operativo coordinado entre la Fiscalía, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), cuando transitaban durante la madrugada de este jueves con el alijo en sentido Limón-San José, sobre la ruta 32.

Se trata de Rosales, Estupiñán, Porras y Trimero, a quienes la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos les tomará la declaración indagatoria y luego valorará si solicita medidas cautelares en su contra.

La policía abordó a los sospechosos aproximadamente a las 2 a. m., en las cercanías del peaje de la ruta 32. En apariencia, uno de los imputados conducía el carro con los frascos de ketonal, marihuana y dinero, mientras que los otros tres custodiaban el vehículo.

A estos sujetos también se les decomisaron siete celulares y las joyas que portaban. El caso se mantiene en investigación.

La incautación de drogas sintéticas ha alertado a las autoridades en los últimos años. Vladimir Muñoz, subdirector a. i. del OIJ, explicó a este medio que los decomisos del 2025 fueron reveladores y evidenciaron que organizaciones dedicadas al tráfico internacional de cocaína y marihuana, también tienen en su poder gran cantidad de sustancias sintéticas.

Ese año se decomisaron más de 200 kilos de estas drogas.