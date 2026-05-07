Sucesos

Detienen a cuatro hombres con 100 frascos de anestésico ketonal; cargamento podría generar millones en producción de drogas sintéticas

Los sujetos fueron aprehendido la mañana de este jueves en la ruta 32

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Por Natalia Vargas
Los sujetos habrían intentado llevar 100 tarros de ketamina desde Limón hasta Jacó.
Los sujetos habrían intentado llevar 100 tarros de ketonal desde Limón hasta Jacó. (Ministerio Público/Cortesía)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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