El Mundo

Condenan a 30 años al yerno de opositor venezolano Edmundo González por ‘terrorismo’

Rafael Tudares Bracho, yerno de Edmundo González Urrutia, fue condenado a 30 años en Venezuela por cargos de terrorismo. Conozca los detalles.

EscucharEscuchar
Por AFP
Opositor venezolano Edmundo González Urrutia busca apoyo contra el régimen de Nicolás Maduro
Tudares Bracho, yerno de Edmundo González, fue detenido este enero. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
VenezuelaEdmundo González UrrutiaTerrorismoRafael Tudares Bracho
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.