Cónclave 2025: ¿Qué piensan 5 de los papables sobre temas que han causado polémica?

En medio de la pregunta ¿quién será el nuevo Papa? diferentes especialistas se aventuran a dar nombres de “papables”, los candidatos más fuertes para ser electos en el cónclave.

Esto no garantiza que sea así. Esas predicciones no siempre se cumplen y las sorpresas existen.

Dicho esto, presentamos cinco de los nombres que más coinciden en la lista de papables, con su línea de pensamiento en algunos temas que han sido polémicos para la Iglesia.

El análisis es apoyado en el perfil especializado The College of Cardinals Report, que ha analizado a todos los cardenales y a los posibles papables. Para ello, estudiaron sus textos, homilías y discursos.

Pietro Parolin

Pietro Parolin es el secretario de Estado del Vaticano. Es considerado uno de los papables.

¿Quién es?

Funge como secretario de Estado en el Vaticano. Es italiano y tiene 70 años.

Sintió el llamado al sacerdocio a los 14 años. Fue ordenado en 1980, a los 25 años. Poco tiempo después sus superiores lo enviaron a estudiar derecho canónico. En 1986 comenzó a trabajar como diplomático y fue nuncio apostólico en Nigeria y México. En 1992 regresó al Vaticano a trabajar.

Fue ordenado obispo en 2009, año en el que fue nombrado nuncio en Venezuela. En 2013 fue nombrado secretario de Estado en el Vaticano. Un año después fue nombrado cardenal.

Es considerado de una visión centrista. Domina el español, inglés, italiano y francés.

¿Qué piensa de...?

Ordenar diaconisas. En contra. The College of Cardinals Report registra que, en una carta oficial enviada a la Conferencia Episcopal de Alemania, Parolin indicó que la admisión de mujeres al sacerdocio no es negociable y no tiene por qué discutirse. La carta no menciona el diaconado (un cargo menor), pero el tono del mensaje podría sobreentenderse.

Bendecir parejas del mismo sexo. Ambiguo. De manera cauta celebró la declaración apostólica Fiducia Supplicans de 2023, que habla de las bendiciones de parejas del mismo sexo, pero dijo que necesitaba más estudio.

Hacer el celibato sacerdotal opcional. Ambiguo. Ha dicho que debería ser discutido, pero señaló que hay ventajas de mantener el celibato para los sacerdotes.

Volver a la misa tradicional en latín. En contra. Ha estado a favor de más restricciones a esta celebración, que también incluye al sacerdote viendo hacia el altar y no a la feligresía.

Comunión para divorciados vueltos a casar. A favor. Ha expresado que debería existir un mayor acceso a los sacramentos para estas personas. Lo ve como parte del paradigma de “escuchar y acompañar”. The College of Cardinals Report señaló que Parolin acompañó un proceso de obispos en Buenos Aires que permitiría a los divorciados vueltos a casar recibir la hostia en ciertos casos.

Luis Antonio Taglé

Esta foto del papa Francisco con Luis Antonio Taglé fue tomada en 2015. Este cardenal es considerado el "Francisco Asiático" (TIZIANA FABI/AFP)

¿Quién es?

Es el pro-prefecto del Dicasterio para la Evangelización. Es decir, dirige la rama del Vaticano para la Evangelización en el mundo y para erigir, apoyar y mantener nuevas parroquias.

Es filipino y tiene 67 años. Se le conoce con su apodo familiar “Chito”.

Originalmente iba a ser médico y comenzó a estudiar Medicina.

Fue ordenado en 1982. Su obispo lo envió a estudiar a Estados Unidos. Allí obtuvo sus estudios de Teología en 1987 y su doctorado en 1991. Estudió por años la historia del Concilio Vaticano II.

Regresó a Manila en 1993. En 2001 fue nombrado obispo, y en 2011 arzobispo. Un año después, Benedicto XVI lo nombró cardenal.

Es muy afín a la visión del papa Francisco y se le considera el “Francisco Asiático”. Su eventual elección es vista por algunos expertos como una continuidad al trabajo del Papa anterior.

¿Qué piensa de...?

Ordenar diaconisas. En contra. No ha dado exposiciones públicas sobre eso, pero fue parte de un comité del Vaticano que determinó que sí existía ya un ministerio de diaconía femenina, pero que este ministerio no podía percibirse como equivalente al masculino.

Bendecir parejas del mismo sexo. Ambiguo. No ha hecho declaraciones públicas sobre Fiducia Supplicans. Su afinidad con el papa Francisco lo haría en teoría estar a favor. Según The College of Cardinals Report, la comunidad LGBTI dice que tiene un récord generalmente a favor de la diversidad sexual, pero ha tenido “palabras fuertes” para los católicos de dicha comunidad.

Hacer el celibato sacerdotal opcional. Ambiguo. Ha dicho que se necesitan discusiones “abiertas de mente” sobre el tema. Dijo que algunas personas lo ven como el culpable de conductas sexuales inapropiadas, pero otros indican que no es así y que no tendría efecto levantar la obligatoriedad. Reconoce que debe discutirse a fondo y no tomarse a la ligera.

Volver a la misa tradicional en latín. Ambiguo. No ha hecho declaraciones específicas, pero sí ha dicho que algunos católicos pueden tener la necesidad de presenciar una celebración de este tipo porque, especialmente quienes ya vivieron esta forma de liturgia, pueden sentir nostalgia.

Comunión para divorciados vueltos a casar. Ambiguo. No ha dicho “sí” o “no”. Ha indicado que cada situación de una persona divorciada vuelta a casar es diferente y que una regla general que aplique para todos los casos podría ser contraproducente.

Matteo Zuppi

El italiano Matteo Zuppi está dentro de los posibles papables. (Francesco Pierantoni (Tukulti)/Wikimedia Commons)

¿Quién es?

Es el arzobispo de Bologna, Italia. Nació en Roma y tiene 69 años.

Su familia siempre estuvo ligada al Vaticano. Su padre, Enrico Zuppi, era periodista y fotógrafo cuando el secretario adjunto del Estado Vaticano Giovanni Battista Montini (quien luego sería el papa Pablo VI) lo hizo editor en L’Osservatore della Domenica, una versión semanal de L’Osservatore Romano.

Su madre, Carla Fumagalli, era sobrina del cardenal Carlo Confalonieri, quien fue secretario del Papa Pío XI y dirigió el Colegio Cardenalicio de Pablo VI y Juan Pablo I.

Entró al Seminario a los 22 años, cuando ya tenía un título en Literatura y Filosofía. Se ordenó sacerdote en 1981. En 2006 Benedicto XVI le dio el título honorario de Capellán de su Santidad. En 2012, el mismo Papa lo nombró obispo auxiliar de Roma.

Fue nombrado arzobispo de Bologna en 2015 y cardenal en 2019, ambos por el papa Francisco.

Es afín a la línea del Papa Francisco de que la Iglesia debe ser representativa y ser apoyo para pobres y marginados. Algunos expertos lo definen como progresista y algunos rumores sugieren que Francisco lo querría como sucesor.

¿Qué piensa de...?

Ordenar diaconisas. En contra. Lo dijo en noviembre de 2023.

Bendecir parejas del mismo sexo. A favor. Defendió Fiducia Supplicans y dijo que refleja “el manto de amor de la Iglesia para todos los hijos de Dios sin menospreciar las enseñanzas del Magisterio”. Dieciocho meses después, dio permiso para la bendición de una pareja homosexual en su arquidiócesis.

Hacer el celibato sacerdotal opcional. A favor. Dijo que es una disciplina que puede ser cambiada, si bien antes requiere discusión.

Volver a la misa tradicional en latín. Ambiguo. Muestra simpatía por la misa tridentina y la ha celebrado en ocasiones. Pero, según The College of Cardinals Report, considera que no debe verse como regla general.

Comunión para divorciados vueltos a casar. A favor. Considera que la castidad no es una opción para quienes se volvieron a casar, que incluso el bienestar de los hijos puede verse en riesgo si no hay sexualidad conyugal.

Peter Erdo

El cardenal húngaron Peter Erdo es uno de los que se perfila como papable para suceder al Papa Francisco. (FILIPPO MONTEFORTE)

¿Quién es?

Es el arzobispo metropolitano de Budapest, Hungría. Tiene 72 años.

Es el mayor de seis hijos de una familia católica. Cuando tenía cuatro años su familia se vio obligada a huir por la guerra.

Se ordenó sacerdote en 1975, un momento que describe como uno de los tres más felices de su vida. Tres años después fue enviado a Roma a estudiar teología y derecho canónico.

Habla alemán, italiano, francés, inglés y su nativo húngaro. Es autor de más de 250 artículos y de 25 libros.

Es obispo desde 2000 y cardenal desde 2003.

Sí visión es más conservadora. De acuerdo con analistas consultados por The New York Times, representaría regresar a la senda de Juan Pablo II y Benedicto XVI.

¿Qué piensa de...?

Ordenar diaconisas. Desconocido. No hay evidencia de que se haya pronunciado sobre el tema.

Bendecir parejas del mismo sexo. En contra. No ha comentado directamente sobre Fiducia Supplicans, pero ha reiterado que no hay forma de que las uniones homosexuales sean similares ni remotamente análogas al plan de Dios para el matrimonio y la familia.

Hacer el celibato sacerdotal opcional. Desconocido. The College of Cardinals Report no encuentra evidencia de que se haya pronunciado.

Volver a la misa tradicional en latín. Ambiguo. Sí ha permitido la celebración de ese tipo de celebraciones en su arquidiócesis, pero eso no quiere decir que busque reemplazarlas.

Comunión para divorciados vueltos a casar. En contra. Ha dicho que solo pueden recibir la comunión si permanecen en abstinencia, acorde con las enseñanzas de Juan Pablo II. Hizo un documento enfatizando que los acercamientos pastorales no deben comprometer “la verdad de la indisolubilidad del matrimonio”.

Fridolin Ambongo

Fridolin Ambongo es una de las figuras que se perfila como papable. (Wikimedia /Wikimedia Commons)

¿Quién es?

Funge como arzobispo de Kinshasa, República Democrática del Congo. Tiene 65 años y nació en una comunidad rural, en una familia de 11 hermanos.

Fue ordenado sacerdote en 1987. En 1995 defendió su tesis doctoral en Teología.

Fue nombrado obispo en 2004, arzobispo en 2016 y cardenal en 2019.

También ha tomado un rol político en su país, como opositor del presidente Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.

Su forma de pensar parece contradictoria para algunos. Tiene ideas conservadoras sobre el matrimonio, la unión homosexual y el celibato, pero aboga por la libertad de credo y dice que el bautismo no es necesario para la salvación. En términos generales, los especialistas lo definen como conservador.

¿Qué piensa de...?

Ordenar diaconisas. Ambiguo. Dijo que la Iglesia en África no tenía dificultades en estudiar el acceso de las mujeres al diaconado, pero no se manifestó ni a favor ni en contra.

Bendecir parejas del mismo sexo. En contra. Dijo que las uniones homosexuales son consideradas “contradictorias con las normas culturales y son intrínsecamente malévolas”.

Hacer el celibato sacerdotal opcional. En contra. Dijo que la decisión del sacerdocio es libre, pero que los seminaristas deben entender todo lo que viene implícito con esa decisión y el celibato es parte de eso.

Volver a la misa tradicional en latín. Ambiguo. En su país no hay celebraciones de estas misas, pero sí hay una misa un rito diferenciado llamado congolés o zaireño, en donde se involucran elementos de la cultura como bailes y movimientos durante la celebración eucarística. En este sentido, Ambongo dijo que le parecía una muy buena forma debido a que si creatividad puede ser atractiva.

Comunión para divorciados vueltos a casar. No se encontró evidencia de que se haya referido al tema.