¿Podría otro latinoamericano ser el sucesor del papa Francisco?

Dentro de los nombres que suenan para suceder al papa Francisco, según la plataforma The College of Cardinal’s Report, solo hay uno latinoamericano: el arzobispo de Montevideo, Uruguay, Daniel Fernando Sturla Berhouet, de 65 años.

¿Quién es él y cuáles son sus probabilidades? ¿Cuáles son las posturas ante temas controversiales en la Iglesia? Exploremos lo que dice esta plataforma, que tiene en sus proyecciones de papables a otros 21 cardenales.

LEA MÁS: Los papables: ¿cuáles son los 12 nombres que más se perfilan como sucesor del papa Francisco?

Daniel Fernando Sturla Berhouet, arzobispo de Montevideo, Uruguay es uno de los 22 nombres de papables que se menciona en la plataforma The College of Cardinal's Report (Wikimedia Commons/Wikimedia Commons)

Su vida

Sturla es el menor de cinco hermanos. Su padre murió cuando tenía 13 años y su mamá tres años después. Cuando finalizó el colegio estudió Derecho y Teología.

A sus 21 años tomó votos con los salesianos y se ordenó como sacerdote en 1987. En Uruguay, su ministerio se ha enfocado en el trabajo por los más vulnerables y la defensa de la fe.

Es arzobispo desde 2014 y cardenal desde 2015.

Su línea de pensamiento, según The College of Cardinal’s Report, es ortodoxa y conservadora y tiene más en común con la de Benedicto XVI que con la de Francisco.

Posición en temas controversiales

Estas son las posturas en diferentes aspectos que pueden ser polémicos en la Iglesia católica, según lo revelado en la plataforma.

Ordenar diaconisas (mujeres en diaconado). Ha mostrado signos de reconocimiento por el trabajo de las mujeres en la Iglesia, y ha hablado fuertemente contra la violencia hacia las mujeres. Sin embargo, no ha dado declaraciones sobre diaconisas o sacerdotisas.

Bendición a parejas del mismo sexo. Está opuesto. Dice que sí está de acuerdo con tenerles compasión, pero que la declaración Fiducia Supplicans que hablaba de la bendición no litúrgica de estas parejas, era ambigua, divisiva, creaba confusión y contradecía lo dicho por el Vaticano en 2021.

Comunión para divorciados vueltos a casar. Aunque al inicio consideró que los esfuerzos de Francisco por abrir opciones a esta población eran “misericordiosas”, posteriormente se volvió un opositor firme. Dijo que una persona divorciada que está en una segunda unión no puede recibir la Comunión, porque si el primer matrimonio fue válido la imposibilidad de comulgar es “la norma de la Iglesia”.

También se opone a la eutanasia y al aborto en cualquiera de sus formas.

Según The College of Cardinal’s Report no hay discursos, homilías o entrevistas en los que el uruguayo se refiriera a otros temas polémicos. Estos son algunos: