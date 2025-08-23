El Mundo

Comisión judicial de Estados Unidos niega libertad condicional a los hermanos Menéndez

Los hermanos podrán pedir una reevaluación de sus casos dentro de tres años, según un comunicado

Por AFP

Una comisión judicial estadounidense negó este viernes 22 de agosto la libertad condicional a Joseph Lyle Menéndez, un día después de que a su hermano Erik también le fuera ordenado permanecer en prisión por el asesinato de sus padres hace más de tres décadas.








