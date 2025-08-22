El Mundo

Erik Menéndez permanecerá en prisión: comisión judicial le niega libertad condicional

La petición de su hermano Lyle Menéndez, también condenado por el asesinato de sus padres, se evaluará por separado este viernes

Por AFP
Lyle (izq.) y Erik Menéndez (der.) continúan con su esfuerzo por salir de la cárcel antes de tiempo, décadas después de que asesinaron a sus padres.
Lyle (izq.) y Erik Menéndez (der.) presentaron una solicitud para salir de la cárcel antes de tiempo, décadas después de que asesinaron a sus padres. (HANDOUT/AFP)







