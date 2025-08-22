Erik Menéndez permanecerá en prisión: comisión judicial le niega libertad condicional

Lyle (izq.) y Erik Menéndez (der.) presentaron una solicitud para salir de la cárcel antes de tiempo, décadas después de que asesinaron a sus padres.

Una comisión judicial de California denegó este jueves 21 de agosto la libertad condicional a Erik Menéndez, conocido en Estados Unidos por haber asesinado a sus padres en una mansión de Beverly Hills, junto con su hermano Lyle.

Al recluso, de 54 años, se le denegó la libertad condicional en su audiencia ante la comisión. La misma solicitud, planteada por su hermano Lyle, se considerará por separado el viernes 22 de agosto.

El caso de los hermanos Menéndez, uno de los más mediáticos de la década de 1990 y retransmitido por televisión, volvió a captar la atención pública recientemente gracias a una serie y un documental de Netflix.

Los hermanos, de 21 y 18 años al momento del crimen, fueron sentenciados por asesinar a su padre, el empresario musical de origen cubano José Menéndez, y a su madre, Kitty Menéndez, mientras estos veían televisión en su casa. Dispararon varias veces, recargaron sus armas y terminaron con la vida de su madre.

Inicialmente, intentaron desviar la investigación culpando a la mafia, pero una confesión de Erik a su terapeuta los incriminó directamente.

La defensa alegó que el crimen fue resultado de años de abusos sexuales y psicológicos por parte de sus padres. Sin embargo, la Fiscalía sostuvo que actuaron para heredar una fortuna millonaria. El primer jurado no alcanzó veredicto, pero en un segundo juicio ambos fueron condenados a cadena perpetua.