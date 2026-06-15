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Colombia elige su rumbo económico en segunda ronda entre Cepeda y De la Espriella

El 21 de junio se enfrentarán el senador izquierdista Iván Cepeda y el abogado de ultraderecha Abelardo de la Espriella.

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Por AFP
Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella (derecha).
Iván Cepeda (izq) apuesta por ampliar las políticas sociales y la transición energética, mientras Abelardo de la Espriella (der) propone austeridad fiscal, libre mercado y reactivar los hidrocarburos. (El Tiempo Colombia/Cortesía)







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