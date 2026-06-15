El Mundo

De la Espriella y Cepeda cierran campaña presidencial a una semana del balotaje en Colombia

Colombia atraviesa su peor ola de violencia en la última década con frecuentes atentados de las guerrillas, masacres y extorsiones

EscucharEscuchar
Por AFP
Los candidatos colombianos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda irán a segunda ronda el 21 de junio de 2026
Los candidatos colombianos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda irán a segunda ronda el 21 de junio del 2026. (Archivo LN/Fotos)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Abelardo de la EspriellaIván CepedaColombiaElecciones presidenciales
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.