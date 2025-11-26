El Mundo

Colombia aprueba extradición a Estados Unidos de acusado de traficar cocaína por armas sirias

Colombia avala la extradición de Wisam Kherfan-Okde a Estados Unidos, acusado de vínculos entre el ELN, el narcotráfico y armas del régimen sirio.

EscucharEscuchar
Por AFP
Banderas de Colombia y Estados Unidos
Estados Unidos lo acusa de conspiración, lavado de dinero y narcotráfico, entre otros delitos. (Shutterstock/Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ColombiaEstados UnidosGustavo PetroNarcotráfico
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.