Colisión de dos trenes de alta velocidad en España eleva a 39 cifra de muertos

Madrid. Al menos 39 personas murieron y otras 123 resultaron heridas tras la colisión de dos trenes de alta velocidad ocurrida la noche del domingo en la región de Andalucía, al sur de España, informaron este lunes las autoridades, que advirtieron que la cifra de fallecidos aún no es definitiva.

El accidente se produjo a las 7:45 p. m. (hora local) cerca de la localidad de Adamuz, a unos 200 kilómetros al norte de Málaga. Según los primeros informes oficiales, un tren del operador privado Iryo, que cubría la ruta Málaga–Madrid, descarriló parcialmente y fue impactado por un convoy de la empresa pública Renfe, que viajaba de Madrid a Huelva.

El Ministerio del Interior detalló que, además de los fallecidos, cinco personas se encuentran en estado muy grave y 24 graves. Todos los heridos fueron evacuados de la zona durante la noche.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) fue desplegada para apoyar las labores de rescate, mientras que los equipos de emergencia instalaron un hospital de campaña debido a la complejidad del terreno.

El acceso al sitio del accidente resultó especialmente difícil, ya que solo se podía llegar por un camino de servicio de tierra, según explicó el director de emergencias de la Cruz Roja Española, Íñigo Vila.

De acuerdo con el ministro de Transportes, Óscar Puente, los primeros indicios apuntan a que los últimos vagones del tren Iryo descarrilaron, lo que provocó que el tren de Renfe, que circulaba en sentido contrario, colisionara con uno o varios coches que habían quedado atravesados en la vía.

El impacto fue tan fuerte que los dos primeros vagones del tren Madrid–Huelva salieron despedidos.

Captura de video grabado y publicado este 19 de enero por la Guardia Civil española, donde se ve a los equipos de emergencia en el lugar donde un tren de alta velocidad Iryo descarriló y fue impactado por otro tren, mientras continúan las labores de rescate en Adamuz, sur de España. Fotografía: (HANDOUT/AFP)

Las causas del accidente aún no están claras. Puente calificó el suceso como “tremendamente extraño” y subrayó que tanto el tren como la vía eran prácticamente nuevos.

La infraestructura había sido renovada recientemente con una inversión cercana a los 700 millones de euros, y el tren de Iryo había pasado su última revisión el 15 de enero.

El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, señaló que el fallo humano está prácticamente descartado, mientras una comisión especializada investiga el siniestro y recopila pruebas en el lugar.

La tragedia ha conmocionado a España. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, canceló su agenda para trasladarse a la zona del accidente, y la Casa Real expresó su preocupación por el suceso.

Además, el gestor ferroviario Adif suspendió durante todo este lunes la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y varias ciudades andaluzas, entre ellas Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva.

Líderes europeos también manifestaron sus condolencias. España ya había vivido una grave tragedia ferroviaria en 2013, cuando un tren descarriló en Santiago de Compostela, causando 80 muertes.



