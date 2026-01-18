El Mundo

Sube a 21 la cifra de fallecidos por aparatosa colisión entre dos trenes en el sur de España

El número de heridos ascendía a 73, seis de ellos muy graves

Por AFP
Al menos 10 personas han muerto después de que un tren descarrilara el 18 de enero de 2026 en la provincia de Córdoba, al sur de España, tras una colisión con otro tren, según informó un portavoz de la policía a la AFP
Al menos 10 personas murieron después de que un tren descarrilara este domingo en la provincia de Córdoba, al sur de España, tras una colisión con otro tren. Foto: (THOMAS COEX/AFP)







